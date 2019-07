Kindergartenleiterin geht in Ruhestand

In der Lindenfelser Kindergartenlandschaft endet eine Ära: Isolde Rohnstock, bisherige Leiterin des Kindergartens Baur de Bezaz, geht nach 40 Jahren in den Ruhestand.

Anfang Juli, vor Beginn der Kindergartenferien, hatte Rohnstock ihren letzten Arbeitstag vor dem Ruhestand. Seit 1985 war sie Leiterin des Lindenfelser Kindergartens. Ihr Nachfolger, Alexander Reichert, wird zum 1. August ihre Stelle besetzen. Rohnstocks Zeit im Lindenfelser Kindergarten begann 1978. Damals half die junge Erzieherin erstmals dort aus. Nach einem Jahr Pause wurde sie 1980 schließlich fest angestellt.

Als sie dort anfing, war die Kinderbetreuung von Lindenfels und seinen Ortsteilen kurz zuvor zentralisiert worden. Der Kindergarten Baur de Betaz war bereits von der Wilhelm-Baur-Straße an den Almenweg umgezogen. Der Gottesdienst zur Verabschiedung von Isolde Rohnstock findet am Sonntag, 18. August, in der evangelischen Kirche in Lindenfels statt. Beginn ist um 10 Uhr.

