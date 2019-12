Kinobesuch und Trampolinspringen

Rimbach.Die Klasse 9b der Dietrich-Bonhoeffer-Schule (DBS) machte zur Teambildung einen Ausflug. Zunächst wurde in Weinheim der Film „Das perfekte Geheimnis“ geschaut, der den Schülern die Abhängigkeit der Gesellschaft von Smartphones und das Thema Datensicherung vor Augen führte.

Danach ging es weiter nach Heidelberg in die „Sprungbude“, um sich beim Trampolinspringen auszutoben. Aufgaben und Parcours mussten teils allein, aber auch in Gruppen bewältigt werden. Viele Jugendliche lernen neue Seiten an sich kennen und erkannten andere Eigenschaften an ihren Mitschülern. Im Anschluss stärkte sich die Gruppe noch und fuhr dann nach Rimbach zurück. is

