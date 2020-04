Kirche ist in der Karwoche geöffnet

Lindenfels.Auch die Feierlichkeiten der Karwoche sind von den Gottesdienstausfällen durch das Corona-Virus betroffen. Dies geht aus einem Beschluss des Bistums Mainz hervor, der Gottesdienste zunächst bis zum Sonntag, 19. April, verbietet. Aus diesem Grund haben die Ortsauschüsse der Pfarrgemeinden der Pfarrgruppe Lindenfels-Fürth Regelungen getroffen, die den Gläubigen die Möglichkeit geben sollen, an den Osterfeierlichkeiten teilzuhaben.

Wie die Pfarrgruppe in einer Pressemitteilung berichtet, ist dazu die Lindenfelser Pfarrkirche St. Petrus und Paulus in der kompletten Karwoche von Palmsonntag, 5. April, bis Ostermontag, 13. April, jeweils zwischen 10 und 11 Uhr sowie in der Zeit von 18 bis 19 Uhr geöffnet.

Zehn Minuten für das Gebet

Gläubige haben in dieser Zeit die Möglichkeit, für etwa fünf bis zehn Minuten in Stille in der Pfarrkirche zu beten. Da sich nicht mehr als zwei Personen zeitgleich in den Kirchen befinden dürfen, überwacht die Pfarrei sowohl die Einhaltung der Gebetszeit als auch die Anzahl der Besucher. mw

