Kirche sucht händeringend nach neuen Pfarrern

Odenwald.Der Pfarrermangel kommt: In der Zeit zwischen 2020 und 2032 gehen laut Dekan Joachim Meyer in der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) rund 1000 Pfarrer in den Ruhestand. Die Konkurrenz um junge Menschen ist groß, denn auch in der Wirtschaft zeichnet sich ein Fachkräftemangel ab.

Wie stellt sich die Kirche in diesem Konkurrenzkampf auf? Wie und wo werden junge Menschen

...

Sie sehen 11% der insgesamt 3546 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 18.07.2018