Kirche sucht Kandidaten für den Vorstand

Lindenfels.Es ist inzwischen aufgrund der fortdauernden Corona-Pandemie eine mehr oder weniger geübte Praxis, Sitzungen im Rahmen einer Video-Konferenz durchzuführen. So fand am Sonntagnachmittag auch die Gemeindeversammlung der Evangelischen Kirchengemeinde Lindenfels in dieser Form statt.

Für Pfarrerin Jutta Grimm-Helbig (Bild: Privat), mit Blick auf ihren nahenden Ruhestand am 1. Dezember 2021, eine Herausforderung, die sie aber zusammen mit den anderen Mitgliedern des amtierenden Kirchenvorstands mit Bravour meisterte. Dass diese Form der Kommunikation noch öfter zum Tragen kommen wird, dürfte nach dem kurz vor der Gemeindeversammlung vom hessischen Ministerpräsidenten verkündeten Lockdown, der ab morgen gilt, sicher sein.

Herausforderung zu Weihnachten

Dies bedeute für den Kirchenvorstand und letztlich auch alle Menschen in der Gemeinde eine große Herausforderung, besonders jetzt in der Weihnachtszeit, sagte Pfarrerin Grimm-Helbig eingangs der Versammlung. Man wolle zum einen die Weihnachstbotschaft zu den Menschen bringen, müsse diese aber in dieser Pandemie-Lage auch schützen. Hierzu werde es seitens der Evangelischen Kirche Hessen-Nassau in den kommenden Tagen weitere Informationen geben, wie sie aus einem Brief des Kirchenpräsdenten zitierte.

Im Mittelpunkt der anberaumten Gemeindeversammlung stand die Präsentation des vorläufigen Wahlvorschlags für die am 13. Juni kommenden Jahres anstehende Wahl des Kirchenvorstands und die Vorstellung der Kandidaten. Hierzu hatten im Vorfeld der Bennenungsauschuss mit Christina Kindinger, Birgit Ruoff, Petra Sattler und Kurt Berger viele Gespräche mit potenziellen Bewerbern geführt. Dafür dankte ihnen Pfarrerin Grimm-Helbig ausdrücklich.

Erfahrene Mitglieder treten an

Bis zum Tag der Gemeindeversammlung haben sich zunächst einmal die amtierenden Kirchenvorstände bereiterklärt, für die kommende sechsjährige Legislaturperiode zu kandidieren. Gerade mit Blick auf die aktuellen Herausforderungen durch Corona und das Ende ihrer Amtszeit im kommenden Jahr, zeigte sich Grimm-Helbig sehr erfreut, dass sich mit Kurt Berger, Andreas Krauß, Manfred Riebel, Manuela Riebel, Jochen Ruoff, Anika Westenberger und Holger Wörle erfahrene Kirchvorstände erneut zur Wahl stellen. Dies sage zudem auch etwas über die schönen erlebten Momente der Arbeit im Kirchenvorstand in der Vergangenheit aus, so Grimm-Helbig. Dennoch wäre es aus ihrer Sicht gut, wenn sich der Kreis der Bewerber noch erweitert. Hier sollen noch weitere Gespräche geführt werden. Im Anschluss hatten die Bewerber Gelegenheit, sich kurz vorzustellen und ihre Fachgebiete zu skizzieren.

Wählbar sind alle Gemeindemitglieder, die am 1. September kommenden Jahres, dem Beginn der Amtszeit, das 18. Lebensjahr vollendet haben und konfirmiert sind. Darüber hinaus können Jugendmitglieder gewählt werden, die zum Stichtag 1. September 2021 das 14. Lebensjahr, jedoch das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben und konfirmiert sind. Dabei besteht bei allen Gewählten die Möglichkeit, während der sechsjährigen Amtszeit auszuscheiden, wenn das die persönliche Lebenssituation erfordert.

Bei der Wahl wird es zur Stimmabgabe drei Varianten geben. Zum einen kann in der Kirche gewählt werden, zum anderen per Briefwahl. Als dritte Möglichkeit werde es auch möglich sein, die Stimmabgabe online durchzuführen.

Letztlich gebe es viele Möglichkeiten, sich in der Gemeinde zu engagieren, wie Grimm-Helbig weiter sagte. Schließlich werde es eine Neustrukturierung geben müssen, auch im Hinblick darauf, dass ihre Stelle um 50 Prozent reduziert werde.

Jutta Grimm-Helbig schaute anschließend noch auf das zu Ende gehende Jahr 2020 zurück, das sehr durch Corona geprägt worden sei. So mussten etwa das Gemeindefest und die Ostergottesdienste ausfallen. Die Pandemie habe mit dem Youtube-Kanal „Lichtblick“ aber auch etwas Positives hervorgebracht. Das Angebot sei sehr gut angenommen worden.

Zudem berichtete sie von derzeit noch laufenden Gesprächen mit der katholischen Kirche über eine mögliche gemeinsame Nutzung des katholischen Pfarrhauses und des Pfarrheims. Dies sei eine von drei Optionen, die durch den bereits beschlossenen Verkauf des Gemeindehauses und des angrenzenden Pfarrhauses im Seewiesenweg in Betracht gezogen würde. Die Evangelische Landeskirche habe ihr Einverständnis für ein solches Projekt, das die lebendige Ökumene vor Ort weiter stärken würde, bereits erteilt. Abzuwarten bliebe, wie die Gespräche vorangehen und wie das Votum des Bistums ausfallen wird.

Pfarrstelle wird ausgeschrieben

Weitere Optionen seien der Erwerb einer bestehenden Immobilie in der Stadtmitte oder der Neubau eines kleineren Gemeindehauses nahe der Kirche. Die heutigen Gebäude seien für heutige Verhältnisse zu groß und durch die Hanglage für viele Gemeindemitglieder nur schwer zu erreichen.

Für die Kindertagesstätte ist die Trägerschaft jetzt auf Dekanatsebene angesiedelt. Seit dem 1. August 2019 hat Alexander Reichert die Leitung der Kindertagesstätte Baur-de-Betaz inne. Ihm, seinem Team und den Eltern sei es gelungen, die durch Corona bedingte Umstellung auf geschlossene Gruppen zu bewältigen, bedankte sich Grimm-Helbig.

Weiter berichtete sie, dass die Pfarrstelle zum Anfang des neuen Jahres ausgeschrieben werde. Ihre Verabschiedung wird am 24. Oktober 2021 stattfinden. Kurt Berger wies mit Blick auf die fortdauernde Pandemie auf die gesellschaftliche Verantwortung der Kirche und deren Vorbildrolle hin. Er appellierte, bürgerschaftliches Engagement zu stärken. Pfarrerin Grimm-Helbig beschloss die Versammlung mit dem Segen für eine gesunde und frohe Weihnachtszeit und dem Abschlussappell, auch in schweren Zeiten und trotz vieler Belastungen, zusammen zu halten.

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 15.12.2020