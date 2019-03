Kirchen als Oasen des Vertrauens

Odenwald.Paul M. Zulehner, einer der renommiertesten Religionssoziologen Europas, kommt auf Einladung des Evangelischen Dekanats Vorderer Odenwald morgen (Dienstag) um 19.30 Uhr in die Aula der Landrat-Gruber-Schule in Dieburg. Zulehner ist österreichischer Theologe und Priester sowie Autor zahlreicher und vielbeachteter Veröffentlichungen – unter anderem des Buchs „Entängstigt euch!“, in dem er den Ängsten nachgeht, die hinter der abwehrenden Haltung gegenüber Flüchtlingen liegen. Der Vortrag wird durch Klezmermusik begleitet. Der Eintritt ist frei.

„Alle haben Angst, von Anfang an: die Angst, dass alles zu viel wird, die Angst, dass es zu wenig ist. Zudem ist Angst im Aufwind. Europa ist ein Kontinent der Angst“, sagt Zulehner. „Angst behindert aber, dass wir werden, wozu wir erschaffen sind – solidarisch liebende Menschen.“

Göttlicher Rückenwind“

Dabei bräuchten die Menschen mehr denn je „göttlichen Rückenwind“. Wer diesen spüre, brauche sich nicht zu fürchten, könne in vielfältigen Ängsten bestehen. Zulehner sieht eine große Kraft bei den Kirchen. „Sie sind berufen, inmitten der Angst Quelle des Vertrauens zu sein.“

„Fürchtet euch nicht!“ lautet das Jahresthema 2018/19 des Evangelischen Dekanats Vorderer Odenwald. Mit seinen Jahresthemen nimmt das Dekanat gesellschaftliche Diskurse auf und nähert sich diesen von verschiedenen Seiten. Die Veranstaltung mit Paul M. Zulehner ist Teil der Reihe. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 18.03.2019