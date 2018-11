Kirchen gegen Hass und Hetze

Odenwald.Der Dekanatssynodalvorstand des Evangelischen Dekanats Vorderer Odenwald und das Katholische Dekanat Dieburg appellieren an alle Menschen, sich bei aller Unterschiedlichkeit für ein friedliches Miteinander einzusetzen. „Ausgrenzung, Hass und Hetze dürfen in unserer Gesellschaft keinen Platz haben“, heißt es in einer gemeinsamen Stellungnahme der beiden Organisationen.

Damit reagieren die Dekanate auf „die gesellschaftlich-politische Diskussion und die Zunahme rechtspopulistischer Tendenzen und setzen ein klares Zeichen für Demokratie, Vielfalt und ein Zusammenleben in Respekt und Toleranz. Wir nehmen wahr, dass populistische Kräfte Ängste schüren und mit simplen Antworten und Botschaften Schuldige suchen“, heißt es in der Erklärung weiter.

„Vielfalt und Weltoffenheit“

„Wir sagen: Fürchtet euch nicht vor dem Anderen, denn er ist wie Du. Gemeinsam mit zivilgesellschaftlichen Organisationen, Parteien und Gewerkschaften setzen wir uns ein für die Vielfalt und Weltoffenheit im Vorderen Odenwald, für ein Zusammenleben in Respekt und Toleranz“, schreiben die beiden Dekanate.

Als Christen verträten sie die Auffassung, dass Gott die Menschen in ihrer Vielfalt liebe, so Dekan Joachim Meyer, Präses Dr. Michael Vollmer vom Evangelischen Dekanat Vorderer Odenwald und Dekan Christian Rauch vom Katholischen Dekanat Dieburg.

Sie riefen dazu auf, die „Würde und das Recht jedes einzelnen Menschen zu achten und in unserer Gesellschaft Teilhabe und Solidarität zu fördern. Wir wollen gemeinsam mit vielen anderen bezeugen, dass wir in unserer Region auch in Zukunft weltoffen, demokratisch und antirassistisch leben und Menschen in Not beistehen werden“, heißt es abschließend in dem Papier. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 13.11.2018