Kirchengemeinden reduzieren ihre Angebote zu Weihnachten

Lautertal/Lindenfels.Die verschärften Kontaktbeschränkungen vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie haben Auswirkungen auf die Terminplanungen der Kirchengemeinden. Es zeichnet sich ab, dass an den Weihnachtsfeiertagen nur ein sehr eingeschränktes Angebot unterbreitet werden wird.

Lindenfels: alle Feiern abgesagt

In einer Videokonferenz am Donnerstag hat der Vorstand der evangelischen Kirchengemeinde Lindenfels im Blick auf die hohen Infektionszahlen der vergangenen Tage beschlossen, bis einschließlich Sonntag, 10. Januar, auf Präsenz-Gottesdienste zu verzichten, um die Gesundheit der Gläubigen nicht zu gefährden.

Die für morgen (Sonntag) geplante Adventsandacht in der Kirche entfällt. Der an Heiligabend ab 15 Uhr geplante ökumenische Krippenspielgottesdienst mit Pfarrerin Jutta Grimm-Helbig, Pfarrer Wolfgang Kaiser, Renate Schneider, Bürgermeister Michael Helbig und der Konfirmandengruppe der Gemeinde wird nicht im Lindenfelser Kurgarten gefeiert, sondern in der Kirche aufgezeichnet und ab dem 24. Dezember auf dem Youtube-Kanal der Kirchengemeinde „Lindenfelser Lichtblick“ bereitgestellt.

Auch die Andachten am Bismarckturm und am Löwenbrunnen werden entfallen ebenso wie das Hirtenfeuer. In der Zeit von 16 bis 18 Uhr sowie ab 22 Uhr ist aber die evangelische Kirche zum stillen Gebet geöffnet. In und vor der evangelischen Kirche liegen Weihnachts-Wundertüten mit Anregungen für eine Andacht zu Hause aus.

TV-Gottesdienst mit Volker Jung

Im ZDF wird der Präsident der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau, Volker Jung, an Heiligabend ab 19.15 Uhr am Heiligen Abend in einem Fernsehgottesdienst predigen.

An den Weihnachtsfeiertagen werden in der evangelischen Kirche ebenfalls keine Gottesdienste gefeiert werden. Der für den zweiten Weihnachtstag geplante musikalische Gottesdienst mit Andreas Demmel an der Orgel und Birgit Ruoff, Gesang, wird ebenfalls aufgezeichnet und kann auf dem Youtube-Kanal „Lindenfelser Lichtblick“ aufgerufen werden.

Auch die Jahresschlussandacht zu Silvester entfällt. Die Kirche ist am 31. Dezember in der Zeit von 18 bis 19 Uhr zur stillen Andacht geöffnet. Auch an diesem Abend liegen Ermutigungstüten zum Mitnehmen aus. Eine Andacht zum Jahreswechsel wird auf dem YouTube-Kanal „Lindenfelser Lichtblick“ abrufbar sein.

Pfarrerin Jutta Grimm-Helbig ist an den Weihnachtstagen sowie zwischen den Jahren und zum Jahreswechsel seelsorgerlich für die Gemeinde da. Sie ist erreichbar unter Tel.: 06255 / 512 und E-Mail: buero@kirche-lindenfels.de.

Absagen auch in Gadernheim

Auch die evangelische Kirchengemeinde Gadernheim hat für die Weihnachtszeit und den Jahreswechsel alle Gottesdienste abgesagt. Damit sollten die Appelle der Bundes- und Landesregierung zur drastischen Kontaktminimierung unterstützt werden. Durch die steigenden Infektionszahlen und die vielen Todesfälle wachse die Besorgnis.

Die Gemeinde lädt dazu ein, einen Spaziergang zur Kirche zu machen und sich dort die Krippe anzuschauen und den Stationenweg zu begehen, die Fotos der Kinder mit der Krippe zu betrachten und die Sterne mit den Weihnachtswünschen zu bestaunen.

An der Kirche liegen für Besucher ein Weihnachtsbrief und eine Weihnachtskerze bereit. Für die Kinder werden auch Päckchen bereitliegen.

An Heiligabend sind die Gadernheimer dazu eingeladen, um 17 und um 22 Uhr jeweils für eine Viertelstunde ihre Fenster öffnen und auf den Klang der Kirchenglocken hören. Eine Andacht, die im Gemeindebrief abgedruckt ist, kann zu Hause gefeiert werden.

18 Plätze in Beedenkirchen

Nach dem Krippenspiel-Gottesdienst am Heiligabend, der im Freien stattfinden soll, sind die weiteren Gottesdienste der evangelischen Kirchengemeinde Beedenkirchen an Weihnachten und Silvester in der Kirche geplant.

Am ersten Weihnachtstag, 25. Dezember, finden Gottesdienste ab 10 Uhr sowie ab 11 Uhr statt, an Silvester ab 17 und ab 18 Uhr. Pfarrer Reinald Engelbrecht bittet darum, sich bis spätestens Dienstag, 22. Dezember, telefonisch oder per E-Mail im Pfarramt anzumelden und dabei den gewünschten Termin, die Anzahl der Teilnehmer sowie eine Telefonnummer anzugeben.

Bedingt durch die aktuellen Infektionsschutzmaßnahmen finden in der kleinen Dorfkirche von Beedenkirchen nur 18 Gottesdienst-Teilnehmer Platz. Auch für die Darbietung des Abendmahls gebe es inzwischen eine hygienegerechte Form, so dass im Jahresschluss-Gottesdienst die Anwesenden erstmals seit einem Jahr wieder ein gemeinsames Abendmahl feiern können, wie die Kirchengemeinde mitteilt.

Keine spontanen Teilnahmen

Die katholische Kirchengemeinde St. Petrus und Paulus in Lindenfels lädt für morgen (Sonntag) zum Hochamt in die Kirche ein. Beginn ist um 11 Uhr.

Auch an den Weihnachtsfeiertagen seien Gottesdienste geplant, schreibt die Pfarrgruppe Lindenfels-Fürth in einer Mitteilung. Die Gemeindemitglieder könnten allerdings nicht spontan teilnehmen. Stattdessen sei eine Anmeldung in den Pfarrbüros Fürth oder Lindenfels nötig.

Gläubige ohne solche Anmeldungen müssten an der Kirchentür abgewiesen werden. Des Weiteren bittet die Pfarrgruppe darum, dass alle angemeldeten Teilnehmer spätestens eine Viertelstunde vor Beginn des Gottesdienstes in der Kirche sind, um einen reibungslosen Ablauf gewährleisten zu können und die Mitglieder des Ordnungsdienstes zu entlasten, sowie um eine lange Warteschlange am Eingang zu vermeiden.

Erste Christmetten ausgebucht

In den Gottesdiensten an den beiden Weihnachtsfeiertagen sind zurzeit noch Plätze verfügbar. Die Christmette an Heiligabend um 17 Uhr in Fürth ist dagegen bereits ausgebucht. Es gibt jedoch auch noch freie Plätze für die Christmetten um 18.30 Uhr in Krumbach, um 21 Uhr in Lindenfels und um 22 Uhr in Rimbach.

Ebenfalls ausgebucht ist der Open-Air-Gottesdienst in Krumbach um 16 Uhr. Aufgrund der großen Nachfrage ist ein zweiter Open-Air-Gottesdienst ab 16.45 Uhr geplant.

Wegen der Corona-Pandemie entfällt die Adventsfenster-Aktion der katholischen Pfarrgruppe Fürth-Lindenfels. Stattdessen gibt es einen digitalen Adventskalender. Die Gläubigen können sich jeden Tag in der Adventszeit einen kleinen Impuls, ein Lied oder andere kreative Ideen von vielen Menschen aus der Pfarrgruppe ansehen.

Die Videos und Links sind auf der Internet-Seite der Pfarrgruppe unter „Aktuelles – Adventskalender sowie auf dem Youtube-Kanal „Jugendseelsorge Bergstraße Ost“ zu finden. Wer möchte, kann sich die Links zu den Videos auch in einer E-Mail schicken lassen.

Schlierbach feiern im Freien

Die Gottesdienste des evangelischen Kirchspiels Schlierbachs werden bis Februar jeden Sonntag ab 9.30 Uhr im Freien stattfinden – auch bei schlechtem Wetter wie es in einer Ankündigung. Für Heiligabend und Silvester seien jeweils ab 17 Uhr Andachten am Kirchplatz geplant.

Feiern im Gemeinschaftshaus

Für morgen (Sonntag) lädt die Landeskirchliche Gemeinschaft in Reichenbach zu einem Adventsgottesdienst ab 15 Uhr in ihr Gemeinschaftshaus ein. An Heiligabend feiert die Gemeinde dort ab 17 Uhr einen Gottesdienst.

Am Sonntag, 27. Dezember, ist ab 10.30 Uhr der letzte „Gottesdienst für Ausgeschlafene“ in diesem Jahr. Die Predigt mit dem Thema „Josef von Weihnachten überrumpelt“ hält Gemeinschaftspastor Manuel Schnee.

Aufgrund der Teilnehmerbegrenzungen bittet die Landeskirchliche Gemeinschaft um Anmeldung zu den Gottesdiensten unter E-Mail: newsletter@lkg-lautertal.de oder bei Gemeinschaftspastor Manuel Schnee (Tel.: 06254 / 943704). Wer die Gottesdienste zu Hause mitfeiern möchte, bekommt dort Informationen zur Einwahl über Telefon oder Computer. tm/red

Info: bistummainz.de/pfarrgruppe/fuerth-lindenfels/

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 19.12.2020