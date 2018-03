Klaus Katzenmeier macht nach 25 Jahren Schluss

Anzeige

Hilfe bei der Oldtimer-Ausfahrt

Für ein gutes Miteinander im Verein wurde die traditionelle Frühjahreswanderung angeboten. Die Führung übernahm Helmut Reinhard, sie führte rund um Zotzenbach.

Im Mai nahmen Mitglieder des MSC an einer Sternfahrt bei Höxter teil. Der Verein stellte Helfer für die Oldtimer-Ausfahrt der Interessengemeinschaft Motorsport Schlierbachtal im Juni zur Verfügung und unterstützte damit den befreundeten Verein. Die Vereinsmitglieder unternahmen einen Busausflug nach Ramberg. Bei Altlussheim wurde ein Automuseum besucht.

Im Juli war wieder eine Sternfahrt angesetzt, diesmal lag das Ziel in Dänemark. Wenn der August naht, ist auch für die Mitglieder des MSC Burgfestzeit. Alljährlich beteiligen sie sich mit einem Wagen um Umzug. Im September stellten die Mitglieder des MSC Streckenposten und Helfer beim Zotzenbacher Bergrennen zur Verfügung. Eine weitere Sternfahrt führte im September nach Wangen im Allgäu. Im selben Monat gab es außerdem eine Gaudi-Rallye. Es wurde eine lustige Veranstaltung mit Keilriemen-Werfen, Streichholz-Schießen und Kolbengewicht-Schätzen.

Im Oktober ist Wanderzeit, das galt auch für die Motorsport-Freunde; ihr Ziel war das Neustädter Weinfest in der Pfalz. Selbstverständlich unterstützten die MSC-Mitglieder auch die Nibelungenringrallye und stellten Helfer bereit.

Auszeichnungen für zwei Aktive

Bei der Hauptversammlung des DMV Hessen in Zotzenbach wurden Matthias Heuschkel (Trialsport) und Wolfgang Riebel (zweiter Platz Tourensport) sowie der Motorsportclub selbst (dritter Platz Tourensportmeisterschaft) ausgezeichnet.

Automobil-Sportleiter Clemens Knauer blickte auf ein erfolgreiches Jahr zurück und erinnerte an die Rallye-Veranstaltungen für Oldtimer. Im Februar war eine Rallye an der südlichen Weinstraße. Im Laufe des Jahres gab es außerdem die Rodenstein-Classic, die Herbstrallye in Heidelberg und die Historik-Rallye in Heidelberg. „Es gab viele Termine und viele gute Platzierungen“, bilanzierte Knauer.

Einen Bericht vom Tourensport legte Abteilungsleiter Wolfgang Riebel vor: 2017 gab es drei nationale und zwei internationale Sternfahrten sowie eine Hessenausfahrt. Die erste nationale Sternfahrt, die in den Überwald führte, hatte der Motorsportclub Lindenfels selbst ausgerichtet. Mit 13 Teilnehmern beteiligte sich der ausrichtende Verein daran. Insgesamt waren 109 Teilnehmer von 24 Clubs dabei. Die Ziele der weiteren nationalen Sternfahrten waren Höxter und Wangen im Allgäu. Die internationalen Sternfahrten führten nach Sonderborg in Dänemark und nach Lenti in Ungarn. Die Fahrt zur Hessenwertung führte im August nach Lorsch zum Ried-Ring-Revival.

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 08.03.2018