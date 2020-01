Kleintiermarkt in Schlierbach

Lindenfels.Der Rassegeflügelzuchtverein Ornis Lindenfels lädt für Sonntag, 2. Februar, zum Kleintiermarkt ein. In der Zeit von 10 bis 14 Uhr werden im Hofcafé Meister in Schlierbach Hühner, Zwerghühner, Tauben und Kaninchen zum Verkauf angeboten. Jeder Züchter kann Tiere mitbringen und zum Kauf anbieten. Er kann aber auch ihm für die Zucht fehlende Tiere und neue Rassen erwerben. Es wird ein Eintrittsgeld erhoben, Käfiggebühren entfallen. Bei Hühnern ist eine Impfbescheinigung gegen die Newcastle-Krankheit nötig. Für die Aufbauarbeiten am heutigen Samstag, 1. Februar, ab 10 Uhr werden die Mitglieder um Mithilfe gebeten.

Die Anwohner werden wegen des erhöhten Verkehrsaufkommens um Verständnis gebeten. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 01.02.2020