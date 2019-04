Kochkurs ohne Fisch und Fleisch

Gadernheim.Auch ohne Fisch und Fleisch überzeugt die mediterrane Vollwertküche mit südländischen Kräutern, frischem Gemüse und feinstem Olivenöl. Mit ihrer Vielfalt macht sie Appetit auf Sonne und Süden. Die Kreisvolkshochschule (Kvhs) Bergstraße bietet dazu einen Kochkurs an.

Die Teilnehmer lassen sich ein auf eine Reise entlang der Mittelmeerküste mit schmackhaften Vollwertgerichten. Dazu erfahren sie, welche positive Wirkung diese Lebensmittel haben. Der Lehrgang läuft am Donnerstag, 11. April, in der Zeit von 18 bis 22 Uhr in der Mittelpunktschule Gadernheim. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 02.04.2019