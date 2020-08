Kolmbach ist der älteste Stadtteil

Fast alle der späteren Lindenfelser Stadtteile gehörten wie die Burg und die spätere Kernstadt lange zum Kloster Lorsch, dann zur Kurpfalz und später zur Landgrafschaft Hessen-Darmstadt und dem späteren Großherzogtum Hessen. Schon 773 wurde der Name Winterkasten erwähnt, in einer Grenzbeschreibung der Mark Heppenheim, eines Verwaltungsbezirks des Frankenreichs. Allerdings bezog sich dies auf die Neunkircher Höhe und nicht auf das Dorf.

Das wurde 1354 erstmals erwähnt, als Pfalzgraf Ruprecht I. dem Adeligen Heinrich von Rodenstein ein Gut zu Winterkasten als Lehen gab. Zwei Jahre später tauchten auch Schlierbach, Glattbach und Winkel in noch erhaltenen amtlichen Dokumenten auf – ebenfalls in Zusammenhang mit dem Pfalzgrafen. Zwischen 1398 und 1400 wurde auch Ilespach, das spätere Eulsbach, erstmals als Besitztum eines Pfalzgrafen erwähnt. Viel später, lange nach dem Ende des Mittelalters, wurde der jüngste Stadtteil von Lindenfels gegründet: Seidenbuch entstand 1782 mit dem Bau der Glashütte.

Den schriftlichen Quellen zufolge ist Kolmbach der älteste Lindenfelser Stadtteil. Unter dem Namen „Columbach“ fand es zu einer Zeit erstmals Erwähnung, als in Lorsch ein Abt Anselm das Sagen hatte. Irgendwann in seiner Amtszeit – 1088 bis 1101 – beschrieb der Abt in einer Niederschrift den Weiler, der zum Hof Furde (Fürth) gehöre.

Kolmbach nimmt unter den späteren Lindenfelser Stadtteilen eine Sonderstellung ein, weil er nach der Blütezeit des Lorscher Klosters nicht an die Kurpfalz, sondern an das Kurfürstentum Mainz fiel und bis auf eine Unterbrechung von 160 Jahren auch Teil davon blieb. Im 19. Jahrhundert wurde er dann wie die anderen Orte in dem Gebiet der neuen Landgrafschaft Hessen-Darmstadt zugeschlagen. kbw

