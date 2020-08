Kolmbacher feierten ein Feuerwehrfest zum Mitnehmen

Kolmbach.Die Kolmbacher halten zu ihrer Feuerwehr, das wurde am Sonntag deutlich. Eigentlich hätten die Brandschützer ihr Sommerfest gefeiert – was derzeit nicht möglich ist. So entwickelte sich die Idee, zumindest für das sonntägliche Mittagessen zu sorgen.

Kochkäse-Schnitzel mit Pommes oder alternativ Bratwurst konnten bei der Feuerwehr vorbestellt werden. Auch die Lieferung nach Hause für die älteren Mitbürger wurde zugesichert. Das nahmen die Kolmbacher gerne an und freuten sich, dass ihre Küche kalt bleiben konnte. Zur Vorbereitung für den Sonntag musste dann so viel Fleisch eingekauft werden, als würde das Fest stattfinden, worüber sich alle Feuerwehrmitglieder freuten.

Sorge wegen Infektionszahlen

Die Küchenmannschaft rüstete sich dann am Sonntagmorgen nicht nur mit der legendären Schürze, sondern auch mit einem Mund- und Nasenschutz aus. Die Kollegen bereiteten das Kolmbacher Dorfgemeinschaftshaus gemäß den geltenden Hygiene-Regeln vor. „Wir haben ein Einbahnstraßensystem“, erklärte der Vorsitzende Marco Knapp. Die Abholer der Bestellungen wurden vom Haupteingang durch den Saal zum Hof des ehemaligen Schulhauses gelotst. Markierungen für den Abstand gehörten ebenfalls zum System, und natürlich die Ausrüstung mit dem Mund- und Nasenschutz für alle.

Dann konnte der Mittag kommen und mit ihm die Kolmbacher. Damit wurde das Sommerfest zu einem Treffen der besonderen Art. Und es gestaltete sich naturgemäß etwas kurz.

Unter den Hygiene-Regeln arbeiten derzeit auch die Mitglieder der Einsatzabteilung. Wie Wehrführer Axel Linzmeier berichtete wurden zwei Gruppen eingeteilt, die sich nicht durchmischen dürfen. In diesem Zwei-Gruppe-System können auch die vorgesehenen Übungen durchgeführt werden. „Nur Übungen unter Atemschutz können wir derzeit nicht machen“, so Linzmeier.

Besorgt blicken die Mitglieder der Feuerwehr auf die derzeit steigenden Infektionszahlen. Lieber wäre es allen, wenn sich möglichst bald die Zustände wiederherstellen könnten, die bis Anfang des Jahres gültig waren.

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 18.08.2020