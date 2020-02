Kolmbacher sammeln Ideen für „Unser Dorf hat Zukunft“

Kolmbach.Zur Ortsbeiratssitzung lädt Ortvorsteher Kurt Dersch die Bürger von Kolmbach für Dienstag, 3. März, ein. Die Versammlung beginnt um 20 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus. Da in dieser Sitzung über den 37. Landeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ gesprochen werden soll, sind alle im Ort engagierten Bürger eingeladen.

Schon in einer der vergangenen Sitzungen hatten die Mitglieder des Ortsbeirates beschlossen, dass sich Kolmbach für diesen Wettbewerb bewerben soll. „Ziel des Wettbewerbes ist es vor allem, dass die Dorfgemeinschaft die Gelegenheit nutzt, ihre Chancen zu erkennen, die Zukunft des Dorfes aktiv in die Hand zu nehmen, die Lebensqualität im Dorf zu verbessern und für nachfolgende Generationen lebenswert zu erhalten“, so Dersch in einem Flyer, der derzeit an die Haushalte im Ort verteilt wird.

Dieser Wettbewerb ist vergleichbar mit den Wettbewerben „Unser Dorf soll schöner werden“, an denen sich Kolmbach vor rund 20 Jahren beteiligt hatte. Damals präsentierte sich der Ort bestens und kam auf einen der vorderen Plätze. Damit war die Basis geschaffen, dass Kolmbach in das Dorfentwicklungsprogramm des Landes Hessen kam. In dessen Folge ist mit den Fördergeldern sowohl im Privaten wie im Bereich der Kommune viel realisiert worden.

Mitwirkung von Bürgern nötig

Nun möchte der Ortsbeirat abermals die Teilnahme an diesem Wettbewerb, der heute „Unser Dorf hat Zukunft“ heißt. „Wichtige Faktoren sind dabei Wohnen und Arbeiten sowie die Funktion des Dorfes für Erholung und Freizeit im ländlichen Raum“, informiert Dersch. Darzustellen sind auch die Möglichkeiten der Übernahme der von Verantwortung im sozialen, besonders generationenübergreifenden, Aspekt: „In diesem Zusammenhang sind einzelne Gruppen im Dorf wie Jugendliche, Frauen und ältere Menschen von entscheidender Bedeutung“. Nun gilt es, den Wettbewerb vorzubereiten und Kolmbach zu präsentieren. Dabei ist der Ortsbeirat auf engagierte Bürger angewiesen. Themen sind wirtschaftliche Initiative, soziales Engagement, kulturelle Aktivitäten, Baugestaltung, Siedlungsentwicklung, Grüngestaltung und Kolmbach im Bezug zur Landschaft.

Neben diesem Punkt geht es in der Sitzung um Themen wie die „Mittelverwendung“ und die „Spielplatzaktion“. jhs

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 26.02.2020