Kolmbacher vertagen den Frühjahrsputz

Kolmbach.Alle Termine in Kolmbach in der nahen Zukunft müssen abgesagt werden. Wie Ortsvorsteher Kurt Dersch informiert, können nach den jüngsten Beschlüssen der Landesregierung weder der für Freitag, 24. April, vorgesehene nächste Kaffeeklatsch noch die für Samstag, 25. April, geplante Spielplatz-Aktion stattfinden. „Wann die Aktionen stattfinden können, ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht absehbar. Wir müssen die Entwicklung abwarten und dann eine Entscheidung treffen“, so Kurt Dersch.

Viele Kolmbacher freuten sich auf den Kaffeeklatsch, der bereits im März ausfallen musste. Sie haben aber Verständnis für die Entscheidung in der derzeitigen Krisensituation. Der Kaffeeklatsch fand auf Initiative von Bärbel Bader, Gabi Schreiber und Birgit Wolf erstmals im Oktober vergangenen Jahres statt und fand gleich großes Interesse bei den Kolmbachern.

Seit Januar ist Pause

Der Gedanke, ein solches Treffen zu organisieren, war im Laufe des vergangenen Jahres entstanden. Gerade in den Sommermonaten trafen sich immer wieder Kolmbacher in der Ortsmitte auf der Bank an der Bücherzelle und tauschten sich aus. Da es im Dorf sonst keine Möglichkeit zum Treffen gab, konzentrierte sich das Beisammensein hier.

Und so kamen die drei Frauen auf die Idee, in den Wintermonaten die Treffen jeweils am letzten Freitagnachmittag eines Monats fortzusetzen, dazu Kaffee zu besorgen und Kuchen zu backen. Viele Bürger kamen schon im Oktober zum ersten Termin und erklärten sich sofort bereit, selbst auch Kuchen mitzubringen. In der Weihnachtszeit standen Plätzchen auf dem Tisch; die Rezepte wurden fleißig ausgetauscht.

Der bisher letzte Kaffeeklatsch mit vielen Besuchern war im Januar. Im Februar hatte das Treffen pausiert – wegen der Fastnachtszeit. Im März durfte der Kaffeeklatsch wegen der Kontaktsperren zur Eindämmung der Corona-Epidemie nicht mehr angeboten werden.

Auch der beliebte Kolmbacher Spielplatz Spieloase darf seither nicht mehr genutzt werden. Auch er ist ein Treffpunkt für viele Kolmbacher Kinder und Eltern sowie Kindergruppen aus der Umgebung. In Eigenregie entwickelten die Kolmbacher im Dorferneuerungsprogramm vor knapp 20 Jahren den Spielplatz zu dem, was er heute ist.

Immer im April kommen nach einem Aufruf von Ortsvorsteher Kurt Dersch Helfer aus dem Dorf zusammen, um den Spielplatz fit für das Frühjahr zu machen. Dabei werden Geräte repariert und frisch gestrichen, die Wege von Unkraut befreit und hin und wieder auch etwas Neues gebaut. Die Ideen für dieses Jahr werden nun auf unbestimmte Zeit vertagt.

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 21.04.2020