Kommunales Breitbandnetz hat sich bewährt

Lindenfels.Zum Meinungsaustausch traf der Bergsträßer CDU-Bundestagsabgeordnete Michael Meister mit dem Lindenfelser Bürgermeister Michael Helbig zusammen. Helbig berichtete zunächst, dass es in seiner Stadt zurzeit keinen Corona-Fall gebe. Für die Gremien sei genügend Platz vorhanden, um Abstandsregeln einhalten zu können. So habe der Magistrat wie auch der Finanzausschuss bereits getagt. Auch einer Sitzung der Stadtverordnetenversammlung stehe nichts entgegen, allerdings wisse er noch nicht genau, wie man es mit dem Publikum regeln könne, so Helbig.

Videokonferenzen, etwa mit Bürgermeisterkollegen, seien zwar möglich, ersetzen jedoch den direkten Kontakt nicht. In der Epidemie habe sich herausgestellt, dass das von Lindenfels und den Kommunen im Weschnitztal finanzierte Interkommunale Breitbandnetz (IKBit) e von großem Vorteil war. Nicht nur die Gemeindeverwaltungen, sondern insbesondere die Schüler könnten das schnellere Internet gut nutzen.

Finanzen: Durch die Corona-Epidemie und ihre Folgen fehlen nach Helbigs Angaben der Stadt Einnahmen in Höhe von rund 600 000 Euro. Lindenfels sei keine Stadt mit hohen Gewerbesteuereinnahmen, weshalb sich der Fehlbetrag vorwiegend aus über 300 000 Euro an fehlenden Einkommensteuer-Anteilen zusammensetze. Die Gewerbesteuereinnahmen seien dagegen nur um rund 220 000 Euro zurückgegangen.

Michael Meister sagte, es mache Mut, dass nach den Angaben der aktuellen Steuerschätzung die Einnahmen der Kommunen bereits im nächsten Jahr wieder auf das Niveau von 2019 steigen sollen. Außerdem würden Bund und Land die Kommunen bei der Rückzahlung der „Pandemieschulden“ unterstützen.

Skeptisch ist Bürgermeister Helbig bezüglich der Öffnung des Schwimmbades. Die derzeitigen Auflagen seien sehr schwierig zu erfüllen. Sie könnten sich allerdings jederzeit noch ändern.

Kultur: Auch das Kulturleben von Lindenfels sei durch die Epidemie nachhaltig getroffen. So musste unter anderem die Klassik-Veranstaltung Italienische Nacht abgesagt werden, was auch Michael Meister bedauerte. Michael Helbig hofft aber auf eine Fortführung der Reihe im nächsten Jahr. Toll sei es, dass eine Privatinitiative das Kulturangebot in Lindenfels erweitern wolle.

Bauen: Bürgermeister Helbig betonte, dass für Lindenfels ein angemessenes Angebot von Bauplätzen wichtig sei. Gerade der jüngeren Bevölkerung könne nur dann eine Perspektive in Lindenfels gegeben werden, wenn sie die Möglichkeit zum Bauen und damit zum Wohnen in Lindenfels hätten.

Es gebe noch eine Vielzahl von unbebauten Grundstücken, die jedoch in privater Hand seien. Die Stadt besitze ebenfalls eine kleine Anzahl von Flächen, die sie bei Bedarf als Tauschobjekt anbieten könne. Er bleibe im Gespräch mit den Eigentümern, um diese vom Verkauf zu überzeugen, auch wenn dies sehr schwierig sei, so Helbig.

Der Bürgermeister bemängelte, dass sich die politische Kultur stark verändert habe. Gerade durch die sozialen Medien seien unsachliche Kritik und Desinformationen leichter möglich. Für eine sachgeprägte politische Auseinandersetzung sei er immer offen, jedoch seien manche Personengruppen hieran gar nicht interessiert. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 09.06.2020