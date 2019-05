Kommunion bei strahlender Sonne

Lindenfels.Bei schönstem Sonnenschein sind am vergangenen Sonntag die Kommunionskinder der katholischen Kirchengemeinde Sankt Petrus und Paulus mit Pfarrer Johannes Xuan Hai Dang und Pater Georg in die Kirche eingezogen. Begleitet wurden sie von den Katechetinnen Marta Briesemeietser und Corinna Padutsch und den Messdienern der Gemeinde.

Der Festgottesdienst, in dem die Kinder nach der Segnung erstmalig an der Eucharistiefeier der Gemeinde teilnehmen durften, stand unter dem Motto „Mit Jesus in einem Boot“. Musikalisch umrahmt wurde der Gottesdienst vom ökumenischen Kirchenchor Lindenfels unter der Leitung von Andreas Demmel.

Folgende Kinder haben am Sonntag in Lindenfels die Erstkommunion empfangen: Daria Briesemeister, Henrik Höbel, David Krüger, Emelie Machoczek, Nela Maurer, Markus Padutsch, Cheyenne Schütz, Magdalena Turetschek und Tamina Walter. TN/Bild: Neu

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 07.05.2019