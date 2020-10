Konfirmanden feierten Erntedank

Lindenfels.Auch in diesem Jahr haben die Konfirmanden der evangelischen Kirchengemeinde Lindenfels mit den beiden Küsterinnen Ursula Kleinböhl und Lili Lauterbach und trotz der Herbstferien einen n Erntedankaltar geschmückt, der die ganze Vielfalt und den Reichtum der Schöpfung zeigte.

Zu Beginn des Gottesdienstes trugen die Jugendlichen Erntegaben sowie einen Krug Wasser und eine Schale Erde zum Altar und dankten für all das Gute, das Gott in dem zurückliegenden Jahr – trotz aller Einschränkungen durch die Corona-Pandemie – geschenkt hatte. In ihrer Predigt erinnerte Pfarrerin Jutta Grimm-Helbig an die Verantwortung, die wir Menschen für diese Schöpfung haben, und daran, dass aus der Dankbarkeit auch bereit macht, miteinander zu teilen – so wie es in einem neueren Kirchenlied heißt: „Wenn jeder gibt, was er hat, dann werden alle satt.“ Unser Bild zeigt (von links) Anne Riebel, Sebastian Stöcker, Hanne Jäger, Karl Kindinger und Carla Sattler. red/Bild: Kirche

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 14.10.2020