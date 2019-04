Konfirmanden lernen Erste Hilfe

Winterkasten.Einen Kurs in Erster Hilfe bot die evangelische Kirchengemeinde ihren Konfirmanden und Erzieherinnen des Kindergartens Morgenstern an. Ausgehend vom Beispiel des barmherzigen Samariters, der in der gleichnamigen biblischen Geschichte einem Überfallenen Hilfe leistet, indem er dessen Verletzungen mit Wein und Öl begießt und verbindet, unterrichtete die Johanniter-Unfallhilfe aus Viernheim einen Tag lang moderne Methoden.

Von der Rettungskette über die Lagerung der Hilfebedürftigen bis zum korrekten Anlegen von Verbänden bei Verletzungen reichte das Spektrum.

Der nächste Konfirmanden-Kurs in Winterkasten beginnt voraussichtlich Mitte September für Schüler des siebten und achten Jahrgangs. red/Bild: Kirche

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 13.04.2019