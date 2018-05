Anzeige

Lindenfels.„Mein einzigartiger Lebensweg“ – unter diesem Motto steht der Gottesdienst, mit dem sich die Konfirmanden der evangelischen Kirchengemeinde Lindenfels morgen (Sonntag) ab 10 Uhr vorstellen werden. Sie knüpfen damit an ein Seminar im Kloster Höchst zu Beginn ihres Konfirmandenjahres an, während dessen sie sich mit ihrem Lebenslabyrinth beschäftigt haben. Die Jugendlichen gewähren der Gemeinde in ihrem Gottesdienst einen Blick auf ihren Lebensweg von ihrer Geburt bis heute.

Die acht Mädchen und Jungen werden in einem Festgottesdienst mit Abendmahl am Sonntag, 3. Juni, ab 10 Uhr den Konfirmationssegen durch Pfarrerin Jutta Grimm-Helbig empfangen. Die Konfirmanden sind: Sophie Angelberger, Kim Bresnig, Leonardo Daum, Noah Fiedler, Maya Keiner, Jan Lauer, Maximilian Stöcker und Kim Wamser. red