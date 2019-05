Konfirmanden stellen sich vor

Lindenfels.In einem selbst erarbeiteten und gestalteten Gottesdienst zum Thema „Bewahrung der Schöpfung in Zeiten des Klimawandels“ am Sonntag, 19. Mai, ab 10 Uhr in der evangelischen Kirche in Lindenfels stellen sich die fünf Jugendlichen, die am 26. Mai den Konfirmationssegen empfangen werden, der Gemeinde vor.

Inspiriert von der Bewegung „Fridays for Future“ der schwedischen Schülerin Greta Thunberg fragen die Konfirmanden nach den Ursachen des Klimawandels und den eigenen Möglichkeiten sein Fortschreiten aufzuhalten. Nachdenklich beschäftigen sie sich auch mit der Frage, was es heute heißt, dass Gott den Menschen Macht über die Schöpfung gegeben hat.

Mit selbst geschriebenen Texten, Rollenspielen, Liedern und Aktionen bringen die Jugendlichen das schwierige Thema auf lebendige Weise den Gottesdienstbesuchern nahe.

Im Anschluss an den Gottesdienst können die Besucher bei Kaffee, Tee und Gebäck mit den Konfirmanden ins Gespräch kommen. Es stellen sich vor: Carlo und Gerrit Hildenbeutel, Yannick Roith, Anna Wagner und Tim Westenberger. red

