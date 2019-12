Konfirmanden werden vorgestellt

Winterkasten.Einen Adventsnachmittag mit allerlei Köstlichem bietet die evangelische Kirchengemeinde Winterkasten am Samstag, 14. Dezember, ab 14.30 Uhr an. Beginn ist mit einem kurzen Adventsgottesdienst, in dem die neuen Konfirmanden eingeführt werden und in dem es schon um das Thema des Nachmittags – „Etwas Köstliches“ – gehen wird.

Gegen 15.20 Uhr leitet Kirchenmusiker Christian Gärtner mit „Aber bitte mit Sahne“ und anderen Live-Songs von Udo Jürgens in den zweiten Teil des Programms über. Die Konfirmanden und ihre Familien laden zu köstlich Sahnigem ein. Insbesondere Torten und Kuchen stehen bereit, die auch mitgenommen werden dürfen. Dazu gibt es Kaffee. red

