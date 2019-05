Konfirmation in Lindenfels

Lindenfels.Die Evangelische Kirchengemeinde Lindenfels feiert am Sonntag, 26. Mai, um 10 Uhr den Konfirmationsgottesdienst. Ein Mädchen und vier Jungen werden in einem Festgottesdienst mit Abendmahl, bei dem auch der Ökumenische Kirchenchor mitwirken wird, den Konfirmationssegen erhalten.

Zuvor hatten sich die Jugendlichen ein Jahr lang mit den vielfältigen Themen des Glaubens beschäftigt, an einer Freizeit im Kloster Höchst die teilgenommen, dem Stationären Hospiz in Bensheim einen Besuch abgestattet und sich jüngst der Gemeinde mit einem selbst gestalteten Gottesdienst zum Thema „Bewahrung der Schöpfung in Zeiten des Klimawandels“ vorgestellt.

Gemeinsam mit ihren Eltern und Geschwistern trifft sich die Konfirmandengruppe am Freitag, 24. Mai, um 15 Uhr zum Binden der Schmuckbögen für den Konfirmationsgottesdienst an der Evangelischen Kirche.

Konfirmiert werden 26. Mai in der Evangelischen Kirche in Lindenfels Carlo Hildenbeutel, Gerrit Hiltenbeutel, Yannick Roith, Anna Wagner und Tim Westenberger. red

