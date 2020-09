Konfirmation in Lindenfels

Lindenfels.Nachdem aufgrund der Corona-Epidemie die für Ende Mai vorgesehene Konfirmation verschoben wurde, empfangen am morgigen Sonntag, 20. September, sechs Jugendliche in der evangelischen Kirche Lindenfels in zwei aufeinander folgenden Gottesdiensten den Konfirmationssegen durch Pfarrerin Jutta Grimm-Helbig.

Ab 10 Uhr feiern Nico Strauß, Nicola Slenzak und Willy Wiegand, ab 11.30 Uhr Joss Keiner, Mathea Paskowski und Paula Oberle ihren Konfirmationsgottesdienst. Auf Wunsch der Eltern hat sich die Gemeinde für die Aufteilung entschieden, um trotz der Beschränkungen möglichst vielen Angehörigen und Freunden die Teilnahme zu ermöglichen.

Familien haben Vorrang

Der Kirchenvorstand bittet um Verständnis dafür, dass die Familien der Konfirmanden bei der Vergabe der Plätze in der Kirche jeweils Vorrang haben.

Am vergangenen Sonntag hatten sich die Jugendlichen ihrer Gemeinde bereits mit einem sehr gelungenen und zum Nachdenken anregenden Gottesdienst mit dem Thema „Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde – jeden Menschen. Rassismus ist Gotteslästerung“ vorgestellt. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 19.09.2020