Konzert mit Adax and Friends

Winterkasten.Nach dem eindrucksvollen Konzert von Adax Dörsam im vergangenen Jahr in der Kirche in Winterkasten gibt es am Samstag, 18. Mai, ab 20 Uhr eine Neuauflage am selben Ort. Dabei wird man den Saitenvirtuosen nicht nur auf spektakulären, teils exotischen Zupfinstrumenten spielend erleben – er wird auch humorvolle Anekdoten und interessante Fakten zu seinen Instrumenten und sich selbst servieren.

Verstärkt wird Adax Dörsam durch seine „Friends“ Philipp Zeiß und Torsten Gehrisch, die unter anderem an Sitar und Gitarren ihren Teil zum musikalischen Erlebnis beitragen und einige Klassiker präsentieren werden. Das abwechslungsreiche Konzert beinhaltet kurzweilig-witzige und innig-meditative Phasen. koe/Bild: B7UE

