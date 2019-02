Konzert mit Reelin’ Tar Katz

Winterkasten.Die Konzerte der Reihe „Folk in de Werdschafd“ des Odenwälder Kleinkunstvereins Doguggschde in Winterkasten sind oft schnell ausverkauft. Das erste Konzert für dieses Jahr ist bereits gelaufen, und schon bald steht die nächste Veranstaltung an.

Nachdem Ceol Agus Ol im Januar die Saison eröffnete, sind Reelin’ Tar Katz am Samstag, 16. März, und The Hallanshakers am Samstag, 13. April, zu Gast. Der Termin von Peter Kunert & Friends am Samstag, 16. Februar, ist bereits ausverkauft.

Im Herbst sind es alte Bekannte, die im Gasthaus Raupenstein gastieren. Hier sind Konzerte von Greengrass am Samstag, 26. Oktober, und Patchfolk am Samstag, 16. November, geplant. Die Konzerte werden von Rudi Roth ehrenamtlich organisiert. cf

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 13.02.2019