Konzertchor feiert 25-jähriges Bestehen

Fürth.Schon 1991 hatte der damalige Kreischorleiter des Sängerkreises Weschnitztal-Überwald, Harald Eck, die Idee, auf Kreisebene einen Chor zu gründen, der ohne wirtschaftliche Interessen wertvolle Chormusik erarbeiten und auf möglichst hohem Niveau aufführen und damit zugleich Werbung für den Chorgesang betreiben sollte. Leistungskonkurrenz sollte dadurch vermieden werden, dass dieser Chor sich nicht an den üblichen Wettbewerben beteiligte.

Die Idee fand bei den Chören des Sängerkreises und damit auch bei einer ganzen Reihe von Sängern so viel Anklang, dass sich für den Jungen Kreischor, so der damalige Name, bald 36 Stimmen zusammengefunden hatten. Dadurch waren Anfang Februar 1994 die Voraussetzungen für ein sinnvolles und erfolgreiches Arbeiten gegeben.

Nachdem mit dem Namen Konzertchor Acappella Odenwald ein den Zielen entsprechender Name gefunden war, wurde der Chor ins Vereinsregister eingetragen mit dem Zweck: „Pflege der Chormusik von der Renaissance bis zur Moderne“.

Der erste Auftritt war am 28. Mai 1994. Seither ist der Konzertchor seiner Aufgabe treu geblieben, anspruchsvolle kirchliche und weltliche Chorwerke zu erarbeiten und aufzuführen.

Anspruchsvoller Weg

Dabei handelt es sich hauptsächlich um A-cappella-Musik, wobei Klavier- oder Orchesterbegleitung nicht ausgeschlossen sind. Dieser anspruchsvolle Weg war nur möglich, weil sich die Leiter des Chores diesen Zielen verpflichtet fühlten und sich ihnen mit dem gleichen Eifer wie die Choristen widmeten. Das gilt für Harald Eck genauso wie für seine Nachfolger Ria Günter, Erich Schütz und Otto Lamadé.

Teile aus dem umfangreichen Repertoire werden aus Anlass des 25-jährigen Bestehens des Chores in drei Konzerten zu hören sein. Das Jubiläumskonzert ist am Sonntag, 30. Juni, ab 11 Uhr in der Kirche St. Wendelin in Unter-Flockenbach. Im Anschluss wird der Vorsitzende des Sängerkreises Weschnitztal-Überwald, Wolfgang Schlapp, Chormitglieder ehren. Mitglieder des Pfarrgemeinderates sorgen für Speisen und Getränke.

Zwei Weihnachtskonzerte werden am Sonntag, 8. Dezember, ab 18 Uhr in der katholischen Kirche in Mörlenbach und am Samstag, 14. Dezember, ab 18 Uhr in der evangelischen Kirche in Fürth zu hören sein.

Für die Chorarbeit werden immer Sänger mit Chorerfahrung und Notenkenntnis gesucht. Der Chor probt zweiwöchentlich samstags in der Zeit von 10 bis 12.30 Uhr im Bürgerhaus Mörlenbach. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 19.06.2019