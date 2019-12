Konzerte von Acappella

Fürth.Unter dem Titel „Machet die Tore weit“ stehen zwei Auftritte des Konzertchores Acappella in der Vorweihnachtszeit. Seit Wochen nutzen die Sänger die Singstunden zur intensiven Vorbereitung.

Unter der Leitung des bewährten Dirigenten Otto Lamadé werden in den Konzerten neben adventlichen Kompositionen erklingen von Zoltán Kodály, Andreas Hammerschmidt und Heinrich Kaminski, der mit seinem Lied „Maria durch ein Dornwald ging“ vertreten sein wird. Es stehen auch russische, amerikanische, spanische, italienische, französische und norwegische Kompositionen auf dem Programm. Ergänzt wird das Konzert durch solistische Beiträge an der Querflöte von Stephanie Wagner und Ulrike Lamadé.

Das Konzert ist am Sonntag, 8. Dezember, ab 18 Uhr in der katholischen Kirche St. Bartholomäus in Mörlenbach. Am Samstag, 14. Dezember, wird das Programm ab 18 Uhr in der evangelischen Kirche in Fürth geboten. Der Eintritt ist frei. Spenden sind willkommen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 06.12.2019