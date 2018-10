Kooperation mit Lautertal im Wasserbereich soll Ende 2019 vertieft werden

Lindenfels.Eine Zusammenarbeit zwischen Lautertal und Lindenfels im Bereich der Waserversorgung könnte in der zweiten Hälfte des kommenden Jahres an Kontur gewinnen. In der Antwort auf eine Anfrage der Grünen zur jüngsten Sitzung der Lindenfelser Stadtverordnetenversammlung erklärte Bürgermeister Michael Helbig, dass erste Gespräche darüber mit Lautertal bereits stattgefunden hätten – so, wie es das Stadtparlament 2017 beschlossen hatte. Wegen der Probleme, mit denen die Lautertaler Gemeindeverwaltung derzeit konfrontiert ist, hatte es nach diesem Beschluss fast eineinhalb Jahre gedauert, bis sich die Gesprächspartner intensiver zusammensetzen konnten. Mittlerweile hat Lautertal im Wasserbereich nur noch einen Mitarbeiter, weswegen die GGEW bis Ende 2019 Leistungen übernimmt.

Gemeinsame Rufbereitschaft?

„Auf der Verwaltungsebene und mit dem verbliebenen Mitarbeiter im Wasserbereich gibt es im Wasser bereits eine Zusammenarbeit“, fuhr der Lindenfelser Rathauschef fort. Sobald in Lautertal neue Stellen besetzt seien, solle die Kooperation intensiviert werden, voraussichtlich würden deshalb im zweiten und dritten Quartal weitere Gespräche geführt. „Die Idee ist zunächst, klein zu beginnen, voraussichtlich mit einer gemeinsamen Rufbereitschaft, fachlichem Austausch und Materialeinkauf, da Lautertal ein genehmigtes und zertifitiertes Lager hat“, führte Helbig aus.

Kooperationen seien auch denkbar, wenn sich Lindenfels in keiner Notlage befindet, antwortet Helbig auf eine weitere Frage der Grünen. Des Weiteren sei der Versorgung – trotz der zeitweisen Knappheit in Seidenbuch – auch in trockenen Sommern wie dem diesjährigen gewährleistet: „Nach wie vor hat Lindenfels ein ausreichendes Angebot an Wasser. Wir werden auch künftige Sommer überstehen.“ An einigen Stellen müssten eventuell die Quellfassungen tiefer gelegt, neue Zuleitungen geprüft oder weitere Verbindungsleitungen in Angriff genommen werden.

Derweil sind im Wasserbereich höhere Ausgaben entstanden, als geplant, wobei die Grünen kritisierten, dass bis zur Stadtverordnetenversammlung nicht geklärt wurde, wie sie sich zusammensetzen – obwohl ihr Vertreter Jürgen Erhardt bereits in der Sitzung des Finanzausschusses am Montag danach gefragt hatte. Die Vorlage der Zahlen müsse es den Gremien ermöglichen, über Gegenmaßnahmen zu beraten, sonst sei sie „witzlos“, kritisierte Erhardt bei der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung. kbw

