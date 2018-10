Kostenloses Modul hat die größte Nachfrage

Lindenfels.Die Zahl der Anmeldungen in den beiden Lindenfelser Kindergärten hat sich nach der Abschaffung der Elternbeiträge für die ersten sechs Betreuungsstunden am Tag nicht erhöht – das geht aus einer Antwort der Stadtverwaltung auf eine Anfrage der LWG/CDU hervor. Hinzugekommen seien lediglich drei Familien aus Erlenbach, wo es nach deren Darstellung noch kein kostenfreies Modul gebe, sagte Helbig.

Wenige U3-Kinder

Das kostenfreie Basismodul ist allerdings das am meisten nachgefragte Modul in den beiden Einrichtungen in Winterkasten und Lindenfels. In Lindenfels sind es 33 und in Winterkasten 34 Kinder. Relativ wenig wird das U3 Modul nachgefragt (Lindenfels drei Kinder, Winterkasten sieben), das auch nach der neuen Gebührenordnung am teuersten ist. die Ganztagsbetreuung für Kinder über drei Jahre wird im Ortsteil ebenfalls seltener genutzt (Sieben Kinder) als in der Kernstadt (24).

Damit die Kommunen die Beitragsfreiheit finanzieren können, überweist das Land Hessen diesen Pro Monat und Kind 135 Euro – wobei in Lindenfels das Basismodul vor teilweisen Abschaffung des Elternbeitrags deutlich teurer war. kbw

