Kreis soll ins Boot geholt werden

Lindenfels.Es war ein Supersommer. Auch für das Lindenfelser Freibad. Die Saison 2018 sei eine der besten in der Geschichte der Anlage gewesen, so Bürgermeister Michael Helbig. Und der Spaß dauert an: In den kommenden Tagen soll es noch schön bleiben.

Ernster steht es um die Zukunft des Bades. Der städtische Bäderbetrieb fährt ein jährliches Defizit zwischen 150 000 und 200 000 Euro ein. Immer

...