Kreisstraße wird ab Montag saniert

Die Bauarbeiten wurden in drei Abschnitte eingeteilt. Dabei sollen die Arbeiten in den Abschnitten 1 und 2 gleichzeitig ausgeführt werden. Abschnitt 1 betrifft die Ortsdurchfahrt von Seidenbuch. Hier werden zunächst vier Zentimeter der Asphaltdecke abgefräst und lokale Schäden beseitigt. Abschließend wird die Fahrbahn durch den Einbau einer rund vier Zentimeter dicken Asphaltdeckschicht erneuert.

Abschnitt 2 betrifft die Strecke zwischen Glattbach und Seidenbuch. In diesem Bereich wird die Fahrbahnoberfläche rund zwei Zentimeter tief abgefräst und tiefergehende lokale Schäden saniert. Anschließend wird die Fahrbahndecke mit einer acht Zentimeter starken Asphalttragschicht und einer vier Zentimeter umfassenden Asphaltdeckschicht neu aufgebaut. Zur Befestigung des Banketts werden in Teilstrecken Rasengittersteine verlegt werden. Einmündungen werden an die Höhe der neuen Fahrbahn angepasst.

Kosten: 352 000 Euro

Im dritten Bauabschnitt werden in der engen Kurve an der Ortsausfahrt Seidenbuch in Richtung Knoden die Rückenstützen der dort liegenden Bordsteine verstärkt. Diese Bauarbeiten werden in Form von Tagesbaustellen parallel zu den anderen Bauabschnitten abgewickelt. Der Verkehr wird hier mit Ampeln geregelt, eine Sperrung der Straße ist nicht erforderlich.

Die Kosten der Arbeiten belaufen sich nach Angaben von Hessen Mobil auf rund 352 000 Euro. Sie werden vom Kreis Bergstraße übernommen werden. red

Dienstag, 20.03.2018