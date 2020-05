„Krise setzt arme Familien unter Druck“

Winterkasten.„Immer stärker setzt die Corona-Krise unser Land, und damit auch die Familien, unter Druck: Eltern arbeiten in Kurzarbeit, werden entlassen, haben keine Kinderbetreuung oder stehen als Selbstständige vor dem wirtschaftlichen Ruin. Es ist damit zu rechnen, dass durch die zu erwartende wirtschaftliche Krise die Zahl der Hartz-IV-Haushalte steigen wird und damit absehbar auch die Zahl armer Kinder in Deutschland.“

Darauf machen die Diakonie Deutschland, das Kinderhilfswerk, der Kinderschutzbund, die Arbeiterwohlfahrt, das Zukunftsforum Familie, der Verband alleinerziehender Mütter und Väter und die Nationale Armutskonferenz in einer gemeinsamen Erklärung aufmerksam. Die beiden evangelische Dekanate Vorderer Odenwald und Odenwald sowie die Diakonischen Werke Darmstadt-Dieburg und Odenwald schließen sich der Erklärung an.

Immer mehr Gruppen gerieten in den Blick, die durch die Corona-Epidemie unter Druck kämen. Manche davon meldeten sich laut zu Wort, andere seien still. Das gelte vor allem für Familien, die zurzeit einiges leisten: Kinderbetreuung, Homeschooling und die normale Arbeit.

Im Landkreis Darmstadt-Dieburg hätten Ende 2018 immerhin 5641 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren in sogenannten Bedarfsgemeinschaften gelebt. Über 2000 lebten in Ein-Eltern-Familien. Im Odenwaldkreis seien im April 1365 Kinder bis 15 Jahren in Bedarfsgemeinschaften registriert gewesen. Bei den erwerbsfähigen Leistungsberechtigten seien 395 alleinerziehend.

„Mit der Schließung der Bildungs- und vieler sozialer Einrichtungen fallen wichtige Versorgungsinfrastrukturen mit einem Schlag für sie weg. Die Mehrheit dieser Kinder lebt in einer Familie, in der mindestens ein Elternteil arbeitet. Das Gehalt ist jedoch zu niedrig, um die Existenz der Familie zu sichern. Dies betrifft allem voran viele der systemrelevanten Berufe, wie die alleinerziehende Krankenschwester oder die Kassiererin im Supermarkt“, schreiben die beiden Dekanate in einer Mitteilung.

Vier Euro am Tag für Essen

Arme Familien und ihre Kinder hätten zurzeit mehr Ausgaben, bekämen aber nicht mehr Geld. Die Versorgung der Kinder sei für arme Familien zu einem ernstzunehmenden Problem geworden, denn der Hartz-IV-Regelsatz für Familien, Kinder und Jugendliche sei viel zu knapp bemessen:

„Für Kinder unter 14 Jahren stehen gerade einmal rund vier Euro am Tag für Lebensmittel zur Verfügung. Bei vielen Lebensmitteln und Hygieneartikeln sind durch Hamsterkäufe die kostengünstigen Artikel aber nicht mehr verfügbar, auf die arme Familien angewiesen sind. Hinzu kommen der Wegfall des kostenfreien Essens in Kitas und Schulen über das Bildungs- und Teilhabepaket sowie die Schließung vieler Tafeln, die normalerweise rund eine halbe Millionen Kinder und Jugendliche in Deutschland versorgen.

Auch in anderen Bereichen – Bildung, soziale Teilhabe und Gesundheit – verschärft sich die Unterversorgung der Kinder. Arme Familien leben oft auf engstem Raum, die technische Ausstattung für das Lernen zu Hause ist nicht vorhanden, erhöhte Strom- und andere Wohnkosten sind nicht eingeplant. Viele Familien mit Kindern sind schon jetzt am Limit und haben keine finanziellen Spielräume. Dabei zeigt sich: Leidtragende der Situation sind die, die ohnehin schon weniger finanzielle Möglichkeiten haben.“

Die Bundesregierung habe im Rahmen des Sozialschutz-Pakets Erleichterungen für Familien beim Zugang zu sozialen Leistungen auf den Weg gebracht, die gut und richtig seien, stellen die Dekanate fest. Sie kämen jedoch oft nicht bei den Familien an, die bereits von Leistungen nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch lebten. Der Wegfall der Leistungen für Bildung und Teilhabe – auch für Familien mit Kinderzuschlag oder Wohngeld – sowie Mehrausgaben könnten durch die Eltern nicht aufgefangen werden.

Nötig sei daher dringend eine unbürokratische Aufstockung des Hartz-IV-Regelsatzes für Kinder und Jugendliche als Soforthilfe. Zudem müsse sichergestellt werden, dass alle Schulkinder durch die Übernahme der Anschlusskosten Zugang zum Internet hätten. Die Anschaffung von Smartphones, Tablets oder Computern müsse ermöglicht werden, wo diese nicht vorhanden seien.

Mehr Notbetreuung anbieten

„Andernfalls wird sich das drängende Problem der Bildungsgerechtigkeit noch weiter verschärfen. Wir fordern die Bundesregierung und die Länder dazu auf, schnell zu handeln und kurzfristige und wirkungsvolle Maßnahmen in Angriff zu nehmen. Mit jedem weiteren Monat werden Kindern Entwicklungschancen genommen und damit auch ein Teil der Zukunft für sie und unsere Gesellschaft.“

Die Zugangskriterien für die Notbetreuung sollten erweitert werden. Kinder aus armen Familien und Kinder von Alleinerziehenden müssten besondere Betreuungsangebote zur Verfügung gestellt bekommen. Angesichts von Schul- und Kitaschließungen könnten insbesondere Alleinerziehende nicht oder nur unter beschwerten Bedingungen ihrem Beruf nachgehen. Das gefährde unmittelbar ihre Existenz.

Die Krise zeige, dass Bildungs- und Teilhabechancen eng mit den finanziellen Möglichkeiten der Eltern verknüpft seien. Arme oder von Armut bedrohte Familien benötigten auch nach der Krise besondere Unterstützung. „Es bedarf dringend einer Stärkung guter und armutssensibler Bildungs- und Betreuungseinrichtungen und einer Reform der monetären Familienförderung“, heißt es in der Erklärung abschließend. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 25.05.2020