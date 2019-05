Kritischer Film über die Fallpauschalen

Lindenfels.Die Bürgerinitiative Gesundheitsversorgung vorderer Odenwald (Bügevo) lädt zu einer Filmvorführung ein. „Seit geraumer Zeit ist nur noch der gewinnbringende Patient ein guter Patient. Zahlen statt Daseinsvorsorge wie sie sein sollte, das sind die negativen Folgen politischen Kalküles“, so die Vorsitzende Christiane Hennrich.

Gerade hier greife der Film „Der marktgerechte Patient“ von Leslie Franke und Herdolor Lorenz ein. Er zeige deutlich, dass seit der Umstellung der Krankenhausfinanzierung auf sogenannte Fallpauschalen nicht mehr der kranke Mensch, sondern der Erlös aus seiner Behandlung im Vordergrund stehe.

„Der Film deckt die gefährlichen Auswirkungen dieser Ökonomisierung auf Patienten und Klinikbeschäftigte auf. Die Einführung der Fallpauschalen war der entscheidende Schritt zur Kommerzialisierung der Krankenhäuser, die bis dahin vom Gedanken der Empathie und Fürsorge getragen wurden. Wirtschaftsberater durchforsten seitdem jede Abteilung und prüfen, ob Vorgänge nicht mit noch weniger Personal bewältigt werden können“, schreibt die Bügevo. Viele Ärzte und Pfleger könnten in diesem System nicht arbeiten, ohne selbst krank zu werden. „Wären die Fallpauschalen ein Medikament, so müsste man sie mit sofortiger Wirkung vom Markt nehmen. Alle versprochenen Wirkungen sind ausgeblieben, und alle Nebenwirkungen sind eingetreten“, resümiert der Berliner Ärztekammerpräsident Dr. Günther Jonitz.

„Der marktgerechte Patient“ handelt von den Ursachen und fatalen Folgen der Fallpauschalen. Leslie Franke und Herdolor Lorenz haben sich dazu mit Medizinern, Pflegepersonal und Patienten getroffen, mit Krankenhausmanagern und Gesundheitsaktivisten. „Auf der Basis einer scharfen Ursachenanalyse liefert ihr Film Argumente für alle, die sich für eine menschenwürdige und soziale Gesundheitsversorgung für Patienten und Beschäftigte einsetzen wollen. Der Film will ganz bewusst die Diskussion über die Ausrichtung der Gesundheit am Profit vorantreiben“, heißt es in der Einladung der Bügevo. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 29.05.2019