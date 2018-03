Künstler- und Ostermarkt öffnet seine Pforten

Anzeige

So findet man österliche Handarbeiten, Oster- und Kinderbücher, Ostergestecke und Osterkränze aus Naturprodukten, Filz- und Patchwork-Arbeiten, Kerzen, Specksteinarbeiten, Floristikarbeiten, Holzprodukte, Schurwollrecycling, Schmuck, Taschen und Pflanzenölseifen.

Senf und Pralinen

Das Angebot wird abgerundet von Spezialitäten einer Senfmanufaktur, Lindenfelser Trüffelpralinen, landwirtschaftliche Produkte aus der Direktvermarktung sowie Brennerei-Erzeugnissen.

In diesem Jahr wird der Freundeskreis Pawlowiczki den Ostermarkt-Besuchern im Kurgarten Kaffee und Kuchen anbieten und dabei für die Feiern zum 20-jährigen Bestehen der Partnerschaft werben, dass zusammen mit der Stadt in der Zeit vom 1. bis zum 3. Juni gefeiert werden wird. Der Erlös aus dem Verkaufsstand fließt in die Jubiläumsveranstaltungen ein.

Der Geflügelzuchtverein Ornis Lindenfels sorgt schon seit Jahren für den stärksten Besuchermagnet beim Ostermarkt. Dabei steht die vereinseigene Brutmaschine im Mittelpunkt des Geschehens. Dort kann man hautnah erleben, wie Küken das Licht der Welt erblicken. Die etwas älteren Tiere dürfen angefasst werden, wodurch der Marktbesuch vor allem für Kinder zu einem Erlebnis wird.

Der Ostermarkt ist im Bürgerhaus, wo am Samstag, 17. März, in der Zeit von 12 bis 18 Uhr und am Sonntag, 18. März, zwischen 10 und 18 Uhr die Stände geöffnet sein werden. Das Angebot der Aussteller aus dem Odenwald und von der Bergstraße – manche reisen auch aus dem Raum Wetzlar an – lockt jährlich über 1000 Besucher in das Burgstädtchen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 09.03.2018