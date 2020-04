Kurrendeblasen in Reichelsheim

In Reichelsheim ruft die Kirche dazu auf, Ostersteine zu gestalten. © Dekanat

Winterkasten.Im Evangelischen Dekanat Vorderer Odenwald wird Ostern in diesem Jahr vor allem zuhause gefeiert. Die Glocken erinnern an das letzte Abendmahl, die Sterbestunde und die Auferstehung. Viele Pfarrer übertragen ihre Gottesdienste über das Internet oder stellen sie auf Youtube ein.

Andere feiern Gottesdienst alleine in der Kirche, die Gemeindeglieder haben die Andacht zuhause. Wieder andere haben Segensleinen gespannt und hängen dort Segen und Predigten auf.

Einige Mitglieder des Posaunenchors der evangelischen Kirche in Reichelsheim werden am Ostersonntag, 12. April, ab 10 Uhr an verschiedenen Stellen in der Gemeinde zum Kurrendeblasen mit Osterliedern unterwegs sein.

Die Gemeinde hat außerdem dazu aufgerufen, Ostersteine als kleine Zeichen der Hoffnung zu gestalten. Menschen bemalen Steine und legen sie irgendwo aus, um anderen eine Freude zu bereiten. Das Generationen-Netz Reichelsheim lädt dazu ein, sich zu beteiligen. Gabriela Hund, Koordinatorin des Generationen-Netzes: „Die Idee der bunten Steine zum Verschenken kommt ursprünglich aus England. In der Nordkirche gab es das Projekt Kirche im Dialog, daraus wurden dann Ostersteine.“ Kooperationspartner sind das Diakonische Werk Odenwald, die Michaelsgemeinde Reichelsheim, die Mary-Anne-Kübel-Stiftung und das Dekanat.

Bis zum Osterfest – und auch danach – können Steine gesammelt, angemalt und ausgesetzt werden. Im Internet gibt die Michaelsgemeinde dazu einen geistlichen Impuls.

Gemeinsamer Choral

Am Ostersonntag, 12. April, sind alle Gemeindeglieder eingeladen, ab 9.30 Uhr von zu Hause aus den Fernsehgottesdienst im ZDF mitzufeiern. Er endet mit dem Choral „Christ ist erstanden“ (Nummer 99 im evangelischen Gesangbuch. Bläser und Sänger aller Konfessionen sind dazu aufgerufen, um 10.30 Uhr in den Choral miteinzustimmen – auf ihrem Balkon, auf ihrer Terrasse oder in ihrem Garten. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 09.04.2020