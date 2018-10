Kurz notiert

Konzert „Missa and More“

Lindenfels.Ein Konzert des Ökumenischen Kirchenchors Lindenfels unter dem Titel „Missa and More“ ist heute (Samstag) ab 18 Uhr in der evangelischen Kirche in Lindenfels. Der Eintritt ist frei, die Veranstalter freuen sich über eine Spende. red

Spinnräder und alte Lieder

Lindenfels. Der Spinnkreis der Trachtengruppe Reichenbach kommt zu Besuch in den Kulturtreff Parkhöhe nach Lindenfels. Der Spinnkreis bringt seine Spinnräder mit und präsentiert das alte Handwerk. Alte bekannte Odenwälder Lieder werden zum Besten gegeben. Termin ist heute (Samstag) ab 15.30 Uhr im Lindenfelser Seniorenheim Parkhöhe. red

Herbstfest am Bismarckturm

Lindenfels. Der Verein Pro Kids veranstaltet morgen (Sonntag) sein Herbstfest am Bismarckturm in Lindenfels. Unter der Aufsicht der Eltern können die Kinder dort in der Zeit von 15 bis 17 Uhr Drachen steigen lassen. red

Ladys Markt in der Turnhalle

Reichenbach. Morgen (Sonntag) ist in der Zeit von 13 bis 16 Uhr der Ladys Markt in der TSV Turnhalle in Reichenbach. Die Besucher finden ein reichhaltiges Angebot an saisonaler Frauenbekleidung, sowie Schuhe und Accessoires. Für Umkleidekabinen mit Spiegeln wird gesorgt. Das Organisationsteam bittet, die ausgeschilderten Parkplätze zu nutzen. red

Tag für Familien mit Kindern

Gadernheim. Familien mit Kindern sind morgen (Sonntag) in der Zeit von 10.30 bis 14 Uhr zu einem Erlebnistag an die evangelische Kirche in Gadernheim eingeladen. Das Programm startet mit einem Gottesdienst mit Pfarrerin Marion Mühlmeier, danach gibt es Stationen und Aufgaben. Abschließend gibt es ein Essen. Alles ist kostenlos, Spenden sind willkommen. red

Tour an die Modauquelle

Lindenfels. Zur Wanderung an die Modauquelle lädt der Odenwaldklub Lindenfels für morgen (Sonntag) ein. Die Wanderung wird in zwei unterschiedlich anspruchsvollen Touren angeboten. Weitere Informationen geben die Wanderführer Elke und Peter Gölz (Tel.: 06254/942741). li

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 20.10.2018