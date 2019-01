Kurzes Leben für Schneemänner in Winterkasten

Winterkasten.Der Winter hat in den vergangenen Tagen nur ein kurzes Gastspiel in Winterkasten gegeben. Nur zwei Tage alt wurde dieser Schneemann, den die siebenjährige Julia in einem Garten in Winterkasten gebaut hatte. Auch in den kommenden Tagen sieht es laut dem Wetterbericht nicht nach günstigerem Wetter für Schneeleute und Schneefans aus.

Ab dem kommenden Wochenende könnte es dann allerdings wieder kälter werden. Schnee ist laut der Vorhersage aber zunächst trotzdem nicht in Sicht. ppp/Bild: ppp

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 15.01.2019