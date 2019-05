Kuschelmonster-Abenteuer für die neuen Schüler

Lindenfels.Die Schüler der ersten Klassen an der Carl-Orff-Schule haben von einer Buchhandlung in Fürth Lesetüten erhalten, gefüllt mit einem Erstlesebuch, einem lustigen Stundenplan und einem Brief an die Eltern. Dieses Jahr steckt in der Tüte „Ein Kuschelmonster für die Lesenacht“ von Christian Seltmann und Nikolai Renger.

Das Besondere an den Lesetüten ist die individuelle Gestaltung: Die

...