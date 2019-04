Lärmfeuer erhellte den Abendhimmel

Eulsbach.Die Flammen des großen Holzstapels auf dem Eulsbacher Hausberg waren am Lärmfeuer-Abend schon von weiten zu sehen. Genauso sollte es auch sein, denn der Eulsbacher Kultur- und Kerweverein organisierte auch in diesem Jahr im Rahmen der Großveranstaltung ein eigenes Fest. Vom Ried bis quer durch den Odenwald brannten am Wochenende große Holzstöße und erinnerten damit an eine Signalkette aus

...