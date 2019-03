Lärmfeuer in Eulsbach

Eulsbach.Zu den beliebten Veranstaltungen in Eulsbach gehört das Fest zum Lärmfeuer. Es wird am Samstag, 30. März, wieder ausgerichtet und wie in den vergangenen Jahren vom Kultur- und Kerweverein organisiert.

Lärmfeuer sind Lichtsignale, die Nachrichten über weite Strecken weiterleiten können. Sie wurden im Odenwald unter anderem von den Römern benutzt, als diese die Gegend besetzt hielten und gegen die Germanenstämme verteidigen mussten. Sie dienten der Nachrichtenübermittlung, vor allem der von Alarmmeldungen.

Auf gut sichtbaren Erhebungen waren Holzstapel aufgebaut, die bei Bedarf angezündet werden konnten. Quer durch den Odenwald konnte so schnell eine Lichterkette aufgebaut werden.

An diese Geschichte erinnert nun schon seit einigen Jahren die ortsübergreifende Veranstaltung Lärmfeuer, und auch die Eulsbacher beteiligen sich daran. Das Fest beginnt um 18 Uhr bei Limes-Eintopf mit Legionärswurst. Es wird auch einen Zaubertrank geben.

Beim Einbruch der Dunkelheit werden die Fackeln ausgepackt und Jürgen’s Bulldog-Shuttle nimmt Fahrt auf. So kann jeder Teilnehmer die 200 Höhenmeter zum Hausberg der Eulsbacher bequem zurücklegen. Der Weg führt vorbei am Eulsbacher Steinkreiszeichen und am verwunschenen See. Was es damit auf sich hat, wird am Lärmfeuer- Abend geklärt werden. Das Lärmfeuer wird gegen 20 Uhr zu den Klängen der Odenwälder Jagdhornbläser entzündet.

In diesem Jahr wird Heinz Fendrich das Lärmfeuer entzünden. Er gehört zu den Eulsbacher Bürgern, die viel für den Ort getan haben. Heinz Fendrich leitete das Gasthaus und die Pension Zum Schlierbachtal. Auch war Fendrich an vorderster Stelle bei der örtlichen Feuerwehr und im Ortsbeirat tätig. jhs

