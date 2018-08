Anzeige

Lindenfels.Die extreme Wetterlage schränkt die Lindenfelser Kultur- und Freizeitangebote in diesem Sommer immer mehr ein. Nachdem Anfang der Woche bereits das Burgfest-Feuerwerk wegen der anhaltenden Waldbrandgefahr abgesagt wurde, fordert die Hitze nun ein weiteres Opfer: Wie Organisator Lennart Scheuren bekanntgab, werden nun auch die für das übernächste Wochenende (10. bis 12. August) geplanten Lagerfeuerkonzerte am Grillplatz im alten Steinbruch ausfallen.

Bereits vor drei Wochen habe sich abgezeichnet, dass die andauernde Hitze und der ausbleibende Regen ein Problem werden könnten, schreibt Scheuren in seinem Newsletter. In Absprache mit dem Ordnungsamt habe das Organisationsteam über eine sichere Variante eines Lagerfeuers nachgedacht, um einem Waldbrand durch Funkenflug vorzubeugen. „Man hätte ein Feuer simulieren oder auch Kerzen benutzen können“, sagte er im Gespräch mit dem BA. Vor ungefähr einer Woche sei aber klar geworden, dass offenes Feuer komplett ausgeschlossen ist. Für heute ist wieder die höchste Warnstufe beim Waldbrandgefahrenindex des Deutschen Wetterdienstes angekündigt. Forst- und Ordnungsämter haben die Grillplätze in der Region gesperrt. Das Organisationsteam akzeptiere die Entscheidung der Behörden und gönne der Kulturlandschaft ihre Ruhe, um sich von der anstrengenden Wetterlage zu erholen.

Zwar werde an dem Wochenende möglicherweise nur noch die zweithöchste Stufe herrschen. Scheuren hält aber auch dann die Lagerfeuerkonzerte für zu gefährlich. „Diesen Entschluss zu fassen war nicht leicht“, bekennt der Veranstalter der Konzerte, bei denen in den vergangenen Jahren Musiker mit akustischen Klängen, ohne viel technischen Aufwand, hunderte begeisterte Zuschauer in die heimelige Atmosphäre am Steinbruch eintauchen ließen.