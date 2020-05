Land gibt Tipps und bietet Hilfe an

Sichere Weidezäune in Höhe und elektrische Abwehr werden von Fachleuten und auch vom hessischen Umweltministerium empfohlen, um zu verhindern, dass Wildtiere sich an Weidetieren vergreifen. Das gilt besonders dann, wenn es in der Nachbarschaft bereits Wolfsichtungen gab.

Der Wolf dürfe erst gar nicht „lernen“, dass die Weidetiere eine einfache Beute für ihn sind. Vom Ministerium werden Beratungen angeboten sowie auf Antrag auch Flächenprämien.

Sind die Halter den Empfehlungen zum Schutz ihrer Tiere nachgekommen und es gibt trotzdem einen nachgewiesenen Riss durch einen Wolf, dann werden vom Land „unbürokratische Entschädigungszahlungen“ in Aussicht gestellt.

Das Ministerium gibt in einem Schreiben zu bedenken, dass in Hessen Weidetiere und ihre Neugeborenen auf der Weide durch vielfältige Ursachen ums Leben kämen. Im vergangenen Jahr seien dabei lediglich zwölf Wolfsrisse bei Nutztieren nachgewiesen worden. jhs

