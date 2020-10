Landstraße gesperrt wegen Baumfällung

Winterkasten.Die Landstraße 3399 zwischen Winterkasten und Gumpen wird wegen Baumfällungen gesperrt. Die Arbeiten sind in der Zeit von morgen (Freitag) 9 Uhr, bis Samstag, 10. Oktober, 19 Uhr, geplant. Grund für die Baumfällungen ist die Sicherung des Verkehrs, wie der Odenwaldkreis mitteilte.

Linienbusse werden umgeleitet

Der Busverkehr von und nach Winterkasten werde aufrechterhalten, heißt es in der Mitteilung weiter. Die Busse fahren nach einer Mitteilung der Verkehrsgesellschaft Gersprenztal nach der Schönen Aussicht direkt nach Winterkasten und dann nach Lindenfels. Die Haltestellen in Winterkasten werden dadurch 20 Minuten früher erreicht, die Ankunft in Lindenfels ist 15 Minuten später als in den Fahrplänen vorgesehen. Fahrgäste von Lindenfels nach Winterkasten müssen mit der Linie 665 nach Gadernheim fahren und dort umsteigen auf den Bus nach Winterkasten. red

