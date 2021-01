Lastwagen in den Wald abgedrängt

Fürth.Bei einem Unfall auf der B 460 an der Wegscheide kam am Mittwoch gegen 11.15 Uhr ein mit Fliesen beladener Lkw aus Österreich von der Fahrbahn ab und landete im angrenzenden Wald. Die Polizei berichtete, dass der Unfall von einem entgegenkommenden Pkw verursacht wurde. Dieser habe in einer Kurve ein Fahrzeug überholt. Nähere Angaben zu dem Pkw sind nicht bekannt. Die Polizei sucht deshalb nach Zeugen.

Für die Unfallaufnahme und die Bergung des Lkw war die B 460 für vier Stunden voll gesperrt. An dem Lkw und der Ladung entstand nach Polizeiangaben ein Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.

Unfallflucht in Fürth

Die Polizei sucht außerdem nach Zeugen für eine Unfallflucht in Fürth. Am vergangenen Montag kurz vor 16 Uhr wurde in Fürth an der Heppenheimer Straße gegenüber der Sparkassen-Filiale ein grauer VW Golf beschädigt.

Das Fahrzeug parkte in Fahrtrichtung in einer markierten Parkfläche und wurde von einem Unbekannten links vorne beschädigt. Den Schaden schätzt die Polizei auf 1500 Euro. pol

