Lea Pfeifer gewann den Vorlesewettbewerb

Rimbach.Verlierer gab es keine beim Vorlesewettbewerb des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels an der Martin-Luther-Schule (MLS) in Rimbach. Alle Schüler, die in die Endausscheidung eingezogen waren, hatten bereits zuvor in einem klasseninternen Wettbewerb ihre Vorlesefähigkeiten bewiesen. Die jeweils beiden Klassenbesten qualifizierten sich für das Finale, in dem schließlich Lea Pfeifer (6c) ganz

...