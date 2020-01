Lehrgang im Ukulelen-Bau

Lindenfels.Wer gerne mit Holz arbeitet, musiziert oder einfach neugierig ist, für den ist der Ukulele-Workshop in einem alten Hofgut im Odenwald geeignet. Der Workshop läuft in der Zeit vom 27. bis zum 29. März (Freitag bis Sonntag) und richtet sich an Jugendliche und junge Leute im Alter zwischen 16 und 27 Jahren.

Gemeinsam werden Sopran-Ukulelen aus Bausätzen gebaut und gestaltet, und es wird gelernt, darauf zu spielen.

Untergebracht ist die Gruppe im Jugendhof Wiesenthal, wo sie sich ungestört kreativ austoben kann. Grundkenntnisse sind zur Teilnahme nicht nötig. Es reicht aus, wenn man eine Säge halten kann und weiß, wie man Schmirgelpapier verwendet.

Am Freitagnachmittag fahren die Teilnehmer zunächst von Groß-Umstadt aus zur Unterkunft. Los geht es damit, die Instrumente zu planen.

Der Samstag dient dem Bau. Am Sonntag ist Zeit, um Grundlagen im Spielen der Ukulele zu lernen, bevor es um 14 Uhr zurück nach Groß-Umstadt geht. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 07.01.2020