Anzeige

Rimbach.Das Leichtathletik-Mädchenteam der Martin-Luther-Schule in Rimbach hat erfolgreich beim Landesentscheid der Jahrgänge 2001 bis 2004 in der Leichtathletik stattgefunden in Gelnhausen teilgenommen und den zweiten Platz errungen.

Gleich in der ersten Disziplin, dem 100-Meter-Sprint, zeigten Luisa Neumann, Sila Sönmezcicek und Paula Tremper hervorragende Leistungen.

Im Kugelstoßen steuerten Sophia Schmitt, Emily Nicklas und Annika Dörsam wichtige Punkte bei.