Lesung zur Nacht der offenen Museen

Lindenfels.Das Deutsche Drachenmuseum in Lindenfels beteiligt sich an der Nacht der offenen Museen, die von der Museumsstraße Odenwald-Bergstraße organisiert wird. Sechs Museen in der Region sind dabei am Samstag, 22. September, geöffnet.

In der Zeit von 19 bis 24 Uhr sind außer dem Drachenmuseum und dem Lindenfelser Stadtmuseum auch das Rodensteinmuseum in Fränkisch-Crumbach, das Koziol-Museum in Erbach, der Gruberhof in Groß-Umstadt sowie das Fossilien- und Heimatmuseum Messel geöffnet. Sie präsentieren zahlreiche Themen wie modernes Design, regionales Handwerk, die Lebensgeschichte des Äffchens Ida und eine Reise in die feuchtfröhliche Studentenzeit.

Oldtimerbusse unterwegs

Der Verein Museumsstraße Odenwald-Bergstraße organisiert zwei Touren mit Oldtimerbussen von Erbach aus, die von erfahrenen Gästeführern begleitet werden und Gäste unter anderem nach Lindenfels bringen werden. Dabei gibt es schon unterwegs einige interessante Informationen über die Region.

Eine ausführliche Broschüre zur Nacht der offenen Museen ist im Internet unter zu finden oder kann bei der Geschäftsstelle angefordert werden. Auch im Drachenmuseum in Lindenfels ist die Broschüre erhältlich.

Die Veranstaltung steht im Rahmen des Kultursommers Südhessen und wird vom Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst sowie der Sparkassen-Kulturstiftung Hessen-Thüringen gefördert.

Das Deutsche Drachenmuseum zeigt den Mythos vom Drachen, dessen Bedeutung in den unterschiedlichen Kulturen, Fantasie-Drachen und lustige Kinderdrachen. Nach Einbruch der Dunkelheit wird das Museum mystisch beleuchtet, und es werden Drachen gesucht.

Die Autorin Saga Grünwald aus Solingen wird aus ihrem neuesten Buch „Andvaris Fluch“ lesen. Die Autorin mit Odenwälder Wurzeln wird die Besucher mit auf die Suche nach dem verlorenen Nibelungenschatz nehmen. Die Lesungen sind ab 18.30 Uhr und ab 21 Uhr (Kurzlesung) vorgesehen.

Im zweiten Roman ihrer spannenden Abenteuer-Thriller-Reihe rund um die Archäologin Jocasta Loomis, webt die Autorin Saga Grünwald eine mitreißende Geschichte rund um Freundschaft, Verrat und den Nibelungenschatz.

Ein Schatz in Lindenfels

Jocasta Loomis erhält ein vielversprechendes Jobangebot der Universität Heidelberg. Sie soll an der Ausgrabung einer gallo-römischen Festung mitarbeiten. Als sie in Heidelberg zufällig ihrem Bekannten Sverre über den Weg läuft, gibt dieser vor, sie nicht zu kennen.

Das seltsame Verhalten lässt Jocasta keine Ruhe. Ihr Weg führt sie dabei nicht nur nach Lindenfels, Reichelsheim und Worms, sondern wirft auch immer mehr Fragen auf. Gemeinsam mit Gwydion versucht sie herauszufinden, was dahintersteckt. Und wo ist der berühmte Schatz versteckt? Auf der Suche nach Antworten geraten die Freunde in entsetzliche Gefahr? red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 20.09.2018