Leuchte für Wohnmobil-Platz

Lindenfels.Auf dem Gelände des Lindenfelser Wohnmobil-Stellplatzes an der Kappstraße sollte der Zugang zu den Sanitärräumen besser ausgeleuchtet werden. Dazu wurde dort eine Solarleuchte aufgestellt.

Die Besucher schätzten den Komfort und das erhöhte Sicherheitsgefühl an dieser eher exponierten Stelle am Rande eines Waldgebietes, heißt es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung.

Erster Stadtrates Otto Schneider, Ordnungsamtsleiter Erich Rudolph und Vertreter der Bauämter aus Reichelsheim und Lautertal waren bei der Monate der Leuchte dabei. Schneider wies darauf hin, dass damit der gut frequentierte und beliebte Wohnmobil-Stellplatz mit Blick auf die Burg weiter verbessert worden sei und Lindenfels zusätzlich noch einen Beitrag zum Klimaschutz leiste. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 25.10.2018